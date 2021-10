John Kerry: “Klimaattop COP26 is kwestie van leven of dood”

De VN-klimaattop COP26 in Glasgow “moet slagen”, het gaat om een “kritieke situatie van leven of dood voor heel wat mensen”. Dat heeft de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry maandag gezegd op BFMTV.

“We hebben 55 procent van de wereldeconomieën mee, die zich inzetten om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius, wat vrij uitzonderlijk is. Nu moeten de resterende 45 procent zich nog bij ons aansluiten”, aldus Kerry vanuit Parijs.

“Dit is een kritieke situatie van leven of dood voor veel mensen”, zei hij. “Nee, het is niet te laat, maar we moeten wel nu handelen”. “We moeten meer doen dan enkel het akkoord van Parijs uitvoeren, Parijs is niet langer genoeg omdat we onze uitstoot van broeikasgassen zijn blijven verhogen”, voegde John Kerry eraan toe.