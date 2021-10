Pandora Papers: adellijke Solvay-families schuilen in belastingparadijzen

Meerdere Solvay-families hebben een kluwen van postbusconstructies opgezet in de beruchtste belastingparadijzen, zoals Panama en de Britse Maagdeneilanden. Ze hebben daar hun aandelen geparkeerd in de beursgenoteerde chemiegroep Solvay. Dat blijkt uit de Pandora Papers, zo schrijven De Tijd en Le Soir die samen met Knack meewerkten aan het onderzoek.

De (adellijke) Solvay-families die opduiken in de Pandora Papers, zoals Aubertin, de Laguiche en de Wangen de Geroldseck Aux Vosges, zijn allemaal nazaten van de broers Alfred en Ernest Solvay. Sommige familieleden die betrokken waren bij de constructies in belastingparadijzen, bekleedden vroeger hoge functies in de chemiegroep. Ze hebben samen honderdduizenden Solvay-aandelen, die tientallen miljoenen euro’s waard zijn, ondergebracht in een reeks postbusvennootschappen op de Britse Maagdeneilanden. Daar betaal je onder andere geen belastingen op de dividenden die er toestromen, terwijl je in ons land 30 procent roerende voorheffing betaalt.

De families plaatsten boven die constructies op de Maagdeneilanden ook nog ‘trusts’ en ‘foundations’ in andere oorden, zoals Liechtenstein, Nieuw-Zeeland, Panama en Singapore. Ze schoven tussen de constructies naargelang de regels veranderden en andere oorden nog meer waterdichte geheimhouding boden en fiscaal nog voordeliger waren. Hoewel de families ontkennen dat de constructies om fiscale redenen zouden zijn opgezet, blijkt dat wel uit de gelekte documenten. De recentste documenten die zijn gelekt over de Solvay-families dateren van 2019.

De Pandora Papers leggen ook bloot hoe doorheen de jaren façades zijn opgeworpen. In de gelekte documenten staat te lezen hoe de Solvay-families er achter de schermen op hamerden dat de postbusconstructies niet zouden opduiken op het register tijdens de algemene vergaderingen van Solvay. Bovendien is creatief omgesprongen met de locaties van de constructies die wel werden aangegeven.

