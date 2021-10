Olievervuiling voor kust van Californië verspreidt zich verder

De olievervuiling voor de kust van Zuid-Californië heeft maandag nog meer stranden vervuild. Zo zijn nu ook de stranden in de populaire badplaats Laguna Beach gesloten voor bezoekers. In het naburige Huntington Beach was zondag al gevraagd aan zwemmers, surfers en wandelaars om het strandgebied te verlaten. De opruimwerkzaamheden duren intussen voort.

Sinds zaterdag is al meer dan 475.000 liter olie weggelekt uit een lekkende pijpleiding. Volgens de kustwacht wordt het olietapijt door schepen ingedamd en van het oppervlak afgeroomd. Interventieteams hebben barrières opgeworpen om bedreigde wetlands te beschermen tegen de verontreiniging.

De defecte pijpleiding bevindt zich op enkele kilometers van de kust en is verbonden met een olieproductieplatform. De exploitant kondigde maandag aan dat duikrobots de pijp over een lengte van ongeveer 2.500 meter hebben onderzocht en wellicht het probleem hebben ontdekt. Nu is het aan duikers om verder onderzoek te doen. Mogelijk is de pijpleiding geraakt door het anker van een schip.

In de regio met zo’n tiental olie- en gasplatforms passeren vele vrachtschepen die de havens van Long Beach en Los Angeles aandoen. Milieuactivisten waarschuwen al lang dat de deels verouderde olieproductie-infrastructuur voor de kust een groot risico vormt.