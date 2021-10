Facebook-baas Mark Zuckerberg raakt in paar uur tijd 6 miljard dollar kwijt

De zes uur lange storing in combinatie met de recente beschuldigingen van klokkenluidster Frances Haugen hebben het beursaandeel van Facebook doen instorten. Oprichter Mark Zuckerberg zag zijn - nog altijd immense - fortuin zo met ruim 6 miljard dollar slinken.

LEES OOK. Rampweek voor Facebook: langdurige panne kon op geen slechter moment komen (+)

Het aandeel van Facebook, een van de zwaargewichten van technologiebeurs Nasdaq, kreeg na de storing een klap van 4,89 procent en is nu nog 326,23 dollar (ofwel ongeveer 281 euro) waard. In vergelijking met begin september verloor het aandeel zelfs al 15 procent aan waarde.

De neerwaartse trend begon door een reeks artikelen in de Amerikaanse krant Wall Street Journal, waarin klokkenluidster Frances Haugen de sociaalnetwerksite er onder meer van beschuldigde “winst boven veiligheid” te verkiezen. Uit intern onderzoek was namelijk gebleken dat Instagram (dat sinds 2012 onderdeel uitmaakt van het bedrijf Facebook) een negatieve invloed had op jonge gebruikers, vooral op tienermeisjes.

En dan kwam er nog de grote storing, waarbij zowel Facebook, WhatsApp als Instagram maandag plat gingen en zo’n 3,5 miljard mensen wereldwijd zes uur lang niets konden posten, liken of commenten.

Door de beursdaling verloor Facebook-baas Mark Zuckerberg (37) in enkele uren tijd meer dan 6 miljard dollar. Sinds half september is zijn fortuin - dat wel nog altijd ruim 120 miljard dollar bedraagt - zelfs met ruim 15 miljard geslonken.

LEES OOK. Ze moest de plaag van Facebook oplossen, maar werd de nachtmerrie van Mark Zuckerberg (+)