“AB InBev overweegt verkoop van Duitse biermerken”

De portfolio zou gewaardeerd worden op één miljard euro. Verscheidene opties worden daarbij overwogen. Het zou ook niet vaststaan dat de brouwer effectief overgaat tot een verkoop. In een officiële reactie zegt de Belgische brouwer dat het “voortdurend zijn opties evalueert” met het oog op groei.

AB InBev, dat in Duitsland 2.000 mensen tewerkstelt, brouwt er onder meer Franziskaner Weissbier, Hasseröder en Spaten. De brouwerij in Bremen, waar Beck’s wordt gemaakt, is de grootste van het land.

De nieuwe grote baas van AB InBev, Michel Doukeris, wil inzetten op andere dranken dan bier om groei te realiseren. Het gaat dan onder meer om de populaire hard seltzers en cocktails.