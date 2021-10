Netflix en Twitter lachen met storing bij Facebook: “Hallo, letterlijk iedereen”

De een zijn storing is de ander zijn brood. Twitter kon het maandag niet laten om - een beetje - te lachen met de urenlange panne bij (concurrenten) Facebook, Instagram en WhatsApp. En ook streamingdienst Netflix pakte uit met een meme die in geen tijd honderdduizenden likes kreeg.

LEES OOK. Serie ‘Squid game’ is té succesvol: Netflix aangeklaagd wegens enorme piek aan internetverkeer

Twitter profiteerde van de urenlange storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp. Met een - gevatte - tweet liet de microblogsite weten maandag een enorme piek aan gebruikers op te merken. “Hallo, letterlijk iedereen”, zo stond te lezen in het bericht dat sinds maandagavond al bijna 570.000 retweets en 3 miljoen likes kreeg.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Fastfoodketen McDonald’s reageerde op de post door te vragen wat Twitter nodig had. “59,6 miljoen nuggets voor al mijn vrienden”, zo reageerde Twitter even later.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Netflix pakte uit met een meme op haar officiële Twitteraccount. Met een beeld uit ‘Squid game’, de populairste serie van het moment op de streamingdienst, werd er eveneens gelachen met de storing. Microblogsite Twitter wordt op de foto afgebeeld als de reddende engel die “iedereen anders” vastgrijpt en zo redt van een gewisse dood/wereldwijde storing. “Als Instagram en Facebook down zijn”, staat erbij te lezen. Ook deze tweet kende veel succes met nu al bijna 140.000 retweets en 590.000 likes.