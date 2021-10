Twee Fransen aangehouden voor dodelijke steekpartij in Oostende

De steekpartij gebeurde zondagochtend rond 5.45 uur in de Vooruitgangstraat in de Oostendse prostitutiebuurt. — © jro

De feiten speelden zich in de nacht van zaterdag op zondag af in de Vooruitgangstraat. Een 30-jarige Fransman kreeg het rond 5.45 uur aan de stok met twee landgenoten. Bij de steekpartij liep het slachtoffer levensbedreigende verwondingen op. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij een uur later aan zijn verwondingen bezweken.

De twee andere Fransen werden door de politie gearresteerd. “Volgens de eerste verklaringen ging het om een banaal conflict”, klinkt het bij het parket. Eén van de verdachten zou met het slachtoffer een discussie begonnen zijn over een sigaret. Zijn kameraad zou tijdens die woordenwisseling uitgehaald hebben met een mes. Volgens de verdachte gebeurde dat echter per ongeluk tijdens een schermutseling. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies aan de steel zit.

De onderzoeksrechter heeft beide verdachten maandagavond aangehouden op verdenking van moord. Vrijdag zal de raadkamer in Brugge oordelen of ze al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.