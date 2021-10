Romelu Lukaku blikt op website UEFA vooruit op Final Four Nations League: “Bij de Rode Duivels voel ik me als in een snoepwinkel”

Een kwestie van status. De Europese voetbalbond UEFA blikt op zijn website vooruit op zijn paradepaardje, de Final Four van de Nations League, met een interview van Romelu Lukaku. De recordaankoop van Chelsea, Speler van het Jaar in Italië en topschutter aller tijden van de Rode Duivels hoopt vooral dat België het goed doet tegen Frankrijk en Spanje of Italië met het oog op het WK 2022. “Daar moeten we kunnen pieken.”

Lukaku werd vorige maand tegen Tsjechië nog in de bloemetjes gezet met zijn honderdste interland voor de Rode Duivels. “Honderd caps is iets wat je echt hoopt te bereiken als jonge speler”, vertelt hij op UEFA.com. “Ik had geluk dat ik al jong international was. Ik ben 28 nu, er zijn al bijna twaalf jaar voorbijgegaan met ups en downs, maar als ploeg zijn we altijd sterker geworden. (...) De voorbije jaren zijn we altijd goed gestart op internationale toernooien en waren de verwachtingen altijd hooggespannen. Op EURO 2016 gaven we niet thuis, maar op het WK 2018 deden we het best goed. Ik denk dat we nu in de Nations League een sterke prestatie moeten neerzetten, zodat we kunnen pieken op het WK.”

Daarvoor rekent België onderhand voornamelijk op Lukaku. Met 67 doelpunten in 100 wedstrijden is hij topschutter aller tijden van de Rode Duivels. Hij scoorde al meer dan het dubbele van de vorige recordhouders, Paul Van Himst en Bernard Voorhoof. “Ik ben niet echt meteen beginnen scoren voor de Rode Duivels, dat heeft wat tijd gekost. Maar eens ik mijn plaats gevonden had, wist ik dat ik kansen zou krijgen te scoren en dat de andere spelers mij die kansen zouden geven. En de anderen begonnen ook te scoren: Eden (Hazard), Kevin (De Bruyne), Dries (Mertens). Dat deed me beseffen dat we voorin topkwaliteit hebben. Voor mij is dat alsof ik in een snoepwinkel rondloop. Ik kan constant goals maken.”

Want Lukaku is geen one trick pony. Hij benadrukt dat hij veelzijdiger is dan veel mensen denken. “Door mijn lichaamsbouw denkt iedereen dat ik een soort van targetman ben, die gewoon de bal bijhoudt en goals scoort. Maar ik heb zo nooit gespeeld en haat dat. Mijn grootste sterkte is dat ik gevaarlijk ben als ik mijn gezicht naar de goal heb, want dan maak ik zelden verkeerde keuzes. Nadat ik de bal afgespeeld heb, weet ik waar ik moet gaan staan in het strafschopgebied. In matchen waar er ruimte ligt achter de verdediging, speel ik anders. De reden waarom ik zoveel scoor is dat ik een beetje van alles kan.”

Donderdag in de halve finale van de Nations League zal wereldkampioen Frankrijk alvast een serieuze uitdaging vormen. Daarna nemen de Rode Duivels het zondag op tegen Italië of Spanje in de wedstrijd om de derde plaats of de finale.