George Floyd krijgt postuum gratie voor drugsveroordeling

George Floyd, de Afro-Amerikaanse man die in mei vorig jaar overleed na politiegeweld, zal postuum gratie krijgen voor een drugsveroordeling uit 2004. De agent die hem destijds arresteerde, is nu zelf aangeklaagd voor moord.

George Floyd werd in 2004 veroordeeld tot tien maanden cel omdat hij voor 10 dollar aan crack had verkocht. Maar de agent die hem toen arresteerde voor de drugsdeal, Gerald Goines, is nu zelf aangeklaagd voor moord.

In 2019 viel Goines samen met enkele andere agenten binnen bij een echtpaar dat verdacht werd van drugshandel. Het koppel kwam daarbij om het leven en er werden geen drugs aangetroffen in de woning. Goines legde nadien nog een valse verklaring af.

Alle zaken onder de loep

Na de mislukte raid werden ook de (160) andere drugszaken waarbij Goines betrokken was onder de loep gehouden. “Het ging hem niet zozeer om gerechtigheid, maar vooral om arrestaties”, zo verklaart een van de advocaten die slachtoffers van de agent nu bijstaat.

Wat Goines precies fout zou hebben gedaan bij de arrestatie van Floyd in 2004, is niet bekend. Feit is wel dat de Texas State Board of Pardons and Paroles (de officiële instantie die beslist over gratieverleningen) de gratie voor Floyd nu unaniem heeft goedgekeurd. Het is nu aan Greg Abbott, de gouverneur van Texas, om alles officieel te maken.

De veroordeling uit 2004 was echter niet de enige keer dat George Floyd in aanraking kwam met het gerecht. Tussen 1997 en 2005 werd hij meermaals gearresteerd op verdenking van drugsbezit en diefstal.

