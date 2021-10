Maar liefst 216.000 minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik door Franse priesters

Tussen 1950 en 2020 werden in Frankrijk liefst 216.000 minderjarigen het slachtoffer van seksueel misbruik door geestelijken. Dat blijkt uit het rapport dat Jean-Marc Sauvé, de voormalige vicepresident van de Raad van State, voorstelde na drie jaar onderzoek. “Als je ook misbruik door leken verbonden aan de Katholieke Kerk meetelt, kom je aan 330.000 slachtoffers.”

In 2018 werd de ‘Commission Indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise’ (Ciase) opgestart, met Jean-Marc Sauvé als commissievoorzitter. In die drie jaar spraken de commissieleden met honderden slachtoffers en familieleden en spitten ze ook de kerkelijke en geestelijke archieven uit, op zoek naar mogelijke bewijzen voor (kinder)misbruik.

Er werden eerder al wat details gelekt - zo zouden er zeker 2.900 tot 3.200 Franse geestelijken kinderen seksueel hebben misbruikt - nu werd het volledige, 2.500 pagina’s tellende rapport voorgesteld. In zeventig jaar tijd, tussen 1950 en 2020, zouden maar liefst 216.000 minderjarigen (op het moment van de feiten) zijn misbruikt door priesters of andere geestelijken. Dat aantal zou nog oplopen tot 330.000 slachtoffers als ook het misbruik door aan de Kerk verbonden leken (predikanten, leerkrachten op katholieke scholen...) erbij geteld wordt. “Deze cijfers zijn veel meer dan zorgwekkend”, aldus Sauvé. “Ze zijn overweldigend en kunnen in geen geval zonder gevolg blijven.”