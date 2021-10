Energie wordt nog een pak duurder: prijzen voor gas en elektriciteit opnieuw door het dak

De Europese gasprijs is dinsdag door de grens van 100 euro per megawattuur gebroken. De Nederlandse TTF-Future, een referentieprijs voor aardgas, stijgt met tien procent tot 106 euro/MWh.

Op de stroommarkt is de nervositeit dinsdag nog groter. Elektriciteit voor levering in november stijgt naar 255 euro/MWh, een stijging met meer dan tien procent. Volgens handelaar Matthias Detremmerie van leverancier Elindus is er sprake van “blinde paniek” onder traders.

De krapte op de energiemarkt zorgt al weken voor recordprijzen. Maandag werd bekendgemaakt dat de gaspijpleiding Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt, voor het eerst met aardgas werd gevuld. Het ging om een test. Wanneer de pijpleiding effectief in werking treedt, is nog niet bekend.

Ook stookolie op hoogste peil in bijna drie jaar

Ook de prijs van stookolie (gasolie verwarming 50S) stijgt woensdag naar het hoogste peil in bijna drie jaar. De maximumprijs - vanaf een bestelling van 2.000 liter - stijgt met 2 cent naar 0,75 euro per liter, zo meldt de FOD Economie. Het is van 5 november 2018 geleden dat de prijs per liter nog eens de kaap van 0,75 euro overschreed. In april vorig jaar kostte een liter nog 0,32 euro.

De vraag naar ruwe olie, benzine en diesel is wereldwijd groot vanwege het economisch herstel na de coronapandemie, terwijl het aanbod beperkt is. De OPEC+, de groep van olieproducerende landen, kondigde maandag aan niet meer olie te zullen produceren dan gepland, ondanks de druk vanwege tekorten.

De stijgende olieprijzen laten zich ook voelen aan pomp: de dieselprijs blijft records breken, terwijl de benzineprijs vorige week het hoogste niveau sinds 2014 bereikte. En ook de gasprijzen zitten op recordhoogtes in Europa.

