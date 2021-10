Vliegtuig met “Wil je met me trouwen?”-banner crasht en vliegt in brand: piloot zwaargewond, passagier komt om het leven

Een vliegtuigje met een “Wil je met me trouwen?”-banner is afgelopen zaterdagavond gecrasht in een veld in het Canadese Montreal. De piloot raakte zwaargewond bij het ongeval, zijn passagier kwam om het leven.

Alvorens hij zaterdagavond opsteeg met zijn Cessna 172 had piloot Gian Pierro Ciambella het vliegtuigje uitgerust met een “Wil je met me trouwen?”-banner. Of hij het aanzoek zelf wilde doen, of dat op vraag was van iemand anders is voorlopig nog niet duidelijk. Feit is wel dat Ciambella één andere passagier aan boord had.

Vermoedelijk door motorproblemen kwam de Cessna een kwartiertje na opstijgen - rond 18 uur - echter in de problemen. Ciambella, nochtans een zeer ervaren piloot, slaagde er niet in om het toestel veilig op de grond te krijgen, maar crashte in een veld. Meteen erna schoot het vliegtuig in brand.

Ciambella raakte zwaargewond en moest door de hulpdiensten naar het ziekenhuis worden gebracht. Zijn passagier - van wie de identiteit niet bekend is - overleefde de crash niet.

Er werd intussen een onderzoek naar het tragische ongeval geopend. “We proberen de piloot zo snel mogelijk te spreken om meer duidelijkheid te krijgen”, aldus Chris Krepski van de Raad voor Transportveiligheid. “Er waren meldingen van motorproblemen, maar voorlopig kunnen we nog niets uitsluiten.”