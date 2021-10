Na moord op Sarah Everard: Londense politie stuurt honderden agenten de straat op om vrouwen zich veiliger te laten voelen

De komende zes maanden stuurt de Londense Metropolitan Police honderden agenten de straat op. Meisjes en vrouwen moeten zich zo veiliger kunnen voelen op straat. De beslissing komt er na de ophef rond de moord op de 33-jarige Sarah Everard. De Londense politieagent Wayne Couzens werd vorige week veroordeeld tot levenslang. Zondag raakte bekend dat een andere agent uit de eenheid van Couzens is aangeklaagd wegens verkrachting.

De Met Police stuurt nu 650 agenten op straat in de hele hoofdstad: 500 agenten komen permanent terecht in drukke buurten, de 150 andere worden ‘Bobbies on the beat’. De politie wil zo zware misdaad, waaronder ook huiselijk geweld en geweld tegen meisjes en vrouwen, aanpakken.

Luisteren en in gesprek gaan

De eerste lichting agenten moet tegen eind dit jaar actief zijn. Tegen het voorjaar van 2022 moeten alle 19 teams operationeel zijn. “Lokaal politiewerk staat centraal in alles wat we doen , en we weten dat we zoveel efficiënter zijn als we ons in de gemeenschappen en buurten begeven, en samenwerken met alle Londenaren, naar hen luisteren en met hen in gesprek gaan en de problemen aanpakken waardoor ze zich veilig voelen”, zegt assistent-commissaris Nick Ephgrave.

Onderzoek

De gewapende Couzens maakte in maart gebruik van zijn handboeien en zijn identificatie als agent om Everard zogezegd te arresteren, voor hij haar verkrachtte en vermoordde.

Het hoofd van de Londense politie, Cressida Dick, kondigde maandag aan dat ze een onafhankelijke onderzoeker zal vragen zich te buigen over de cultuur en standaarden binnen de politie, na de veroordeling van Couzens. Dat onderzoek zal zes maanden duren.