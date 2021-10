Eindelijk groen licht voor nieuw stadion Club Brugge: “Kwestie van uren”

Vandaag of morgen valt de beslissing over het nieuw stadion van Club Brugge, en de kans reëel dat het project effectief groen licht krijgt. Volgens het Brugse stadsbestuur is de vergunning een kwestie van uren, maar op het kabinet van minister Zuhal Demir (N-VA) wordt ontkend dat de zaak al beklonken is.

Club Brugge wil een nieuw, hypermodern stadion bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Dat zou ongeveer plaats moeten bieden aan 40.000 toeschouwers. Alle adviezen waren eerder al positief, Club wacht nu nog op de omgevingsvergunning van Vlaanderen. Die zou er mogelijk vandaag of morgen komen. “Een kwestie van uren. Dat is ook logisch, want zowel wij als Vlaanderen adviseerden het project positief”, zegt Brugs schepen Franky Demon (CD&V), die evenwel benadrukt dat de vergunning er nog niet is. “Maar ik ben niet naïef, er kunnen nog altijd procedures gestart worden tegen de Vlaamse bouwvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Er kan dan nog gedurende 45 dagen beroep ingediend worden. Daarom nog geen hoerastemming bij mij.”

Minister Zuhal Demir ontkent

Zo’n 120 bezwaren werden ingediend, waaronder eentje van buur Cercle Brugge. Want ook voor groen-zwart moet er een oplossing gevonden worden. “Het is belangrijk dat we ook snel uitsluitsel hebben over het GRUP Blankenbergse Steenweg in functie van een Cercle-stadion en een bedrijventerrein. We hebben als stad immers altijd beloofd dat er zowel voor Cercle als voor Club een oplossing moest komen”, zegt Demon. “Ik hoop dan ook dat de Blankenbergse Steenweg standhoudt, er is snel duidelijkheid nodig.”

Als de omgevingsvergunning voor Club effectief afgeleverd wordt, komt er na 14 jaar een einde aan de lijdensweg van Club Brugge. En kan het mogelijk volgend jaar al beginnen bouwen aan de nieuwe voetbaltempel. Opvallend: bij de Vlaamse regering ontkennen ze formeel dat de vergunning binnenkort afgeleverd wordt. Op het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) valt te horen dat het dossier nog moet behandeld worden, ook bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) zegt men dat de beslissing nog moet vallen. Maar dat kan dus in principe snel gaan.

