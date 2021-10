Kylian Mbappé: “Ik heb Neymar een clochard genoemd, ja. We hebben in het verleden zo nog al woorden gehad”

“Die clochard past niet naar mij.” Die woorden over zijn ploegmaat Neymar, opgepikt door de televisiecamera’s vlak nadat Mbappé was vervangen in de match tegen Montpellier, zorgden vorige week voor aardig wat beroering in Frankrijk. Hommeles tussen de vedetten van PSG. “Ik heb dat gezegd, ja”, geeft Mbappé nu toe in een interview met L’Equipe. “Maar dat zijn dingen die voortdurend gebeuren in het voetbal. Je moet er gewoon voor zorgen dat het niets is dat blijft hangen. Gezien de omvang die het aannam, heb ik er meteen daarna ook met hem over gesproken.”

De Franse international voegde er in één adem aan toe dat het niet de eerste keer is dat de twee sterren van de ploeg van Mauricio Pochettino scheldwoorden uitwisselen. “We hebben in het verleden op die manier al flink wat woorden gehad en zo zal het ook blijven, want wij willen winnen. Maar daar zit geen rancune bij. Ik respecteer hem als speler en als mens en bewonder wie hij is. Ik was niet tevreden over een pass van hem, maar dat is mij ook al overkomen, dat ik niet afspeelde en hij dan niet tevreden was.”

Real Madrid

Mbappé kwam ook terug op zijn transferverzoek bij PSG. In een gesprek met RMC dat maandag gepubliceerd werd, had hij al toegegeven dat hij de club eind juli te kennen had gegeven dat hij wilde vertrekken. Waar hij dan wel naartoe zou zijn gegaan? “Real Madrid, natuurlijk”, laat Mbappé er weinig twijfel over bestaan. “Als ik afgelopen zomer vertrokken zou zijn geweest, zou het enkel voor Real zijn geweest. (...) Ik wilde iets anders ontdekken. Ik speel nu al zes of zeven jaar in de Franse competitie.”

© ISOPIX

Komende zomer is de Fransman einde contract en kan hij in principe gratis weg. Maar het ligt nog niet vast dat hij sowieso vertrekt bij PSG, zegt hij. “Ik zit nu al lang genoeg in het voetbal om te weten dat de waarheid van gisteren niet die van vandaag of morgen is. Als ze mij gezegd zouden hebben dat Messi nu bij PSG zou spelen, had ik het niet geloofd. Ik weet dus niet wat er nu gaat gebeuren.”

Mbappé is donderdag tegenstander van de Rode Duivels in de halve finale van de Nations League.