Parijs dreigt ermee Britse energiebevoorrading te staken in visserijconflict

De Fransen zijn niet van plan om “zich te laten doen” in het conflict met het Verenigd Koninkrijk over de visserijrechten. In een interview op radiozender Europa 1 dreigde de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune ermee de elektriciteitsbevoorrading van de Britten te staken.

“De komende dagen nemen we nationale of Europese drukkingsmaatregelen”, zei Beaune. “Men kan zich inbeelden, bijvoorbeeld, de Kanaaleilanden, het Verenigd Koninkrijk hangen af van onze bevoorrading...” Beaune maakte de zin niet verder af.

De Franse minister van de Zee, Annick Girardin, had in mei al toespelingen gemaakt op gevolgen voor het “elektriciteitstransport via de onderzeese kabel”, die het eiland Jersey van energie voorziet. Vorige week voegde ze daaraan toe dat er deze week vergeldingsmaatregelen komen omdat de Britten te weinig licenties toekennen aan Franse vissers.

Vorige woensdag kondigde Jersey aan dat het 64 licenties verstrekt aan Franse boten, tegenover de 169 die door Parijs gevraagd waren. Londen had eerder al 12 extra toelatingen verleend om in de Britse wateren te vissen - Parijs had er 87 gevraagd.

“Ons geduld heeft een duidelijke grens: die van de wanhoop en die van onze vissers”, zei Beaune dinsdag. “Al negen maanden praten we hier kalm en vriendelijk over, maar nu is het genoeg! Ze denken dat ze op zichzelf kunnen leven, en bovendien vallen ze Europa aan. Zo werkt het niet, ze overdrijven en zijn agressief.”

Afspraken over de visserijsector stonden vorig jaar centraal tijdens de onderhandelingen over een post-Brexitakkoord. Het opnieuw controleren van de eigen territoriale wateren was voor de Britten een absolute must, terwijl Frankrijk, België en enkele andere Europese lidstaten vooral bezorgd waren - en zijn - om de toekomst van hun visserijsector.