Paul Magnette (PS) zet staatshervorming op laag pitje in openingscollege UGent: “Klimaat, dát is het vraagstuk van deze eeuw”

De klimaatkwestie moet de focus zijn, niet een zoveelste rondje staatshervormen. Dat zei PS-voorzitter Paul Magnette tijdens het openingscollege van politicoloog Carl Devos (UGent). Hij ziet in de coronacrisis het bewijs dat het federale België het zo slecht nog niet heeft gedaan. Al is er ruimte voor verbetering. “Maar de politieke versnippering is minstens een even groot probleem als de bevoegdheidsverdeling.”