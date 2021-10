Ex-Miss België Ilse De Meulemeester staat in maart terecht voor witwas

De Nederlandse zakenman Jacobus Perdaems, eigenaar van de bekende Frituur Number One in Antwerpen, had een klacht tegen Ilse De Meulemeester ingediend, nadat hun relatie vertroebeld was geraakt. De zestiger, die een groot bewonderaar van haar was, had de ex-Miss België overladen met cadeaus, naar zijn bewering goed voor in totaal 2,8 miljoen euro.

Toen zijn verwachtingen van hun relatie niet werden ingelost, voelde hij zich opgelicht. Hij vertelde in zijn klacht dat hij onder druk werd gezet om geld, goud en luxegoederen aan haar over te maken. De Meulemeester werd na onderzoek buiten vervolging gesteld voor oplichting en afpersing. Ze werd wél naar de rechtbank verwezen voor witwas.

LEES OOK. Frituurbaas gaf ex-Miss Ilse De Meulemeester zelfs Porsches, maar kreeg niet wat hij wou. Toen sloegen zijn stoppen door

Ook Perdaems stond vorige maand al zelf terecht. Nadat duidelijk werd dat de ex-Miss geen toekomst met hem wilde, was hij haar beginnen stalken. Hij had haar Porsche in april 2013 tot twee keer toe aangereden met zijn Range Rover. Het openbaar ministerie vorderde drie jaar cel voor poging tot doodslag en belaging.

De rechtbank doet op 12 oktober uitspraak in dat dossier.

LEES OOK. “Bedrogen” frituurbaas geeft zijn versie na klacht Ilse De Meulemeester: “Op Valentijn haalden we goud op in Zwitserland”