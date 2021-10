Antwerp zag hem liever niet vertrekken, maar Balikwisha sluit toch aan bij Belgische nationale ploeg U21

Michel-Ange Balikwisha (20) zal uiteindelijk toch naar de nationale U21 van België afzakken. Antwerp zag de linksbuiten, pas terug uit blessure, liever niet vertrekken. Na het nodige overleg tussen de Great Old en de nationale ploeg is beslist dat hij kan gaan, maar hij zal van kortbij worden opgevolgd en er zal opgelet worden voor overbelasting. De Jongen Duivels spelen EK-kwalificatie­matchen tegen Kazachstan en Denemarken.

Maandag kon Balikwisha op de Bosuil met de invallers trainen. Ook Engels, Vines en Yusuf waren erbij. Vines, die out was met een schouderblessure, schuwt wel de duels nog. Afwachten hoe die drie, die toch meerdere weken out waren, de komende week zullen evolueren. Vandaag zijn de spelers vrij.