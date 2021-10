Man (76) riskeert 6 maanden cel met uitstel voor mishandelen van das

Een 76-jarige man uit Wellen riskeert een celstraf van zes maanden met uitstel en een boete van 800 euro voor het mishandelen van een das in een maïsveld in Alken. Die straf werd dinsdagochtend door de substituut-procureur gevorderd in de Hasseltse correctionele rechtbank. Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurpunt en de Wellense natuurvereniging ‘t Bokje vragen elk 1.000 euro schadevergoeding. Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen, waar de zwaargewonde das werd binnengebracht, vraagt 2.200 euro.

De man ontkende met klem dat hij de das, een beschermde diersoort, met een stok geslagen had. Een wandelaar had hem op foto vastgelegd, wel op het moment dat de stok zich beneden bevond. Naar eigen zeggen dacht de zeventiger dat het om een molshoop ging in een besneeuwd maïsveld. Toen hij genaderd was, zag hij dat het om een das ging, die nog leefde maar wel ziek leek en verzwakt was. Aan de wandelaar had hij verklaard dat hij het dier uit zijn lijden had verlost. “Er zijn toch ook sporen van stokslagen op de rug van het dier aangetroffen?,” vroeg de rechter aan de man. “Wie zegt dat het geen auto is geweest?,” repliceerde de beklaagde, die eerst ook nog aanhaalde dat hij meende dat het om een ree ging.

Stok

Twee wandelaars zagen de man bezig. Eentje nam een foto van de zeventiger met de stok in de hand. Dat was volgens de man, die lid was van een jagersvereniging maar bovenal een natuurliefhebber, om de das zeker niet met de blote handen te manipuleren. “Vervolgens ontstond er in de media en op sociale media een ongeziene stroom van berichten over deze man, die zelf geen gsm heeft en met zijn broer in een hoeve woont en iedere dag zijn wandeling in de natuur maakt. Hij heeft nog een blanco strafblad. Als een moordenaar is hij in een politiecel opgesloten. Allerlei instanties, net zoals de burgerlijke partijen, vonden het nodig om al hun standpunten te verspreiden nog voor er een officieel onderzoek gestart was. De das had al een letsel. Bovendien is het een schuw nachtdier dat nooit overdag kon worden aangetroffen. Wij menen dat er gerede twijfel is en dat de man moet worden vrijgesproken”, aldus advocaten Piet en Guy Schiepers. De verdediging trok de getuigenverklaringen en de resultaten van de autopsie in twijfel.

Autopsie

Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen en Frederik Thoelen, bioloog van het Natuurhulpcentrum, woonden het proces in Hasselt bij. De zwaar toegetakelde das overleed op 9 april in het Natuurhulpcentrum. Bij de autopsie werd onderhuids een oedeem van zo’n 20 bij 2 centimeter vastgesteld op de rug. “De das heeft een enorme lijdensweg ondergaan. De beschermde diersoort is waardevol voor de natuur, want het ruimt onder meer ratten op. Een autopsie wees uit dat het dier sporen van slagen van een stomp voorwerp vertoonde”, aldus advocaat Koen Wagelmans namens het Natuurhulpcentrum.

“Die das verkeerde niet in de beste toestand. Dat is gebleken uit de autopsie. De doodsoorzaak bestaat misschien niet uitsluitend uit de stokslagen, maar wel door een combinatie met de klappen van de stok”, zei advocaat Peter De Smedt van Vogelbescherming Vlaanderen. De rechtbank zal nu alle standpunten bekijken en op 2 november een oordeel vellen.