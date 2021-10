Drie jaar later krijgen Rode Duivels kans op revanche tegen Frankrijk: zoek twee keer de vier verschillen

Drie jaar na de verloren halve finale van het WK 2018 staan België en Frankrijk donderdag opnieuw tegenover elkaar in de halve finale van de Nations League. In beide basisploegen ontbreken er al zeker vier spelers sinds 2018. Bondscoach Roberto Martinez kan geen beroep meer doen op Vincent Kompany, Mousa Dembélé of Marouane Fellaini, maar is evenzeer zeker dat Samuel Umtiti niet opnieuw zal scoren tegen de Belgen of dat N’Golo Kanté geen stoorzender zal zijn op het middenveld.

Op die tiende juli 2018 in Sint-Petersburg startten de Rode Duivels met vier namen die intussen niet meer in de selectie zitten. Achterin verving de nu geblesseerde Nacer Chadli (32) de geschorste Thomas Meunier op rechtsachter en stond de inmiddels gestopte Vincent Kompany (35) centraal. Middenvelders Mousa Dembélé (34) en Marouane Fellaini (33) hebben intussen aangegeven zich niet meer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg.

Samuel Umtiti scoorde de tegen de Rode Duivels het enige doelpunt in de halve finale van het WK 2018. — © REUTERS

Ruim drie jaar later ontbreekt Meunier opnieuw, nu met een blessure. Hij zal waarschijnlijk vervangen worden door Timothy Castagne (25). Centraal achterin lijkt Dedryck Boyata (30) de vervanger van Kompany te zullen worden, terwijl Thorgan Hazard (28) en Youri Tielemans (24) wel eens op het middenveld zouden kunnen starten - de jongste Hazard op links, Tielemans centraal. De verwachting is dat de overige zeven namen ook allemaal aan de aftrap kwamen in 2018: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Eden Hazard en Lukaku.

Ook Frankrijk moet het zonder vier namen doen die dinsdagavond in 2018 aan de aftrap stonden. Samuel Umtiti, de man die tegen de Rode Duivels het enige doelpunt maakte, sukkelde de voorbije jaren met blessures en werd al twee jaar niet meer opgeroepen door bondscoach Didier Deschamps. Middenvelder N’Golo Kanté, de duivel-doet-al van Chelsea en de wereldkampioen, ontbreekt door een coronabesmetting. Met de als international gestopte Blaise Matuidi missen de Fransen net zoals de Belgen twee middenvelders in vergelijking met 2018.

In de spits ook geen Olivier Giroud meer - de 46-voudige doelpuntenmaker van Les Bleus valt buiten de selectie nu Deschamps Real Madrid-spits Karim Benzema weer bij de selectie gehaald heeft. Umtiti zal waarschijnlijk vervangen worden door PSG-verdediger Presnel Kimpembe. Mogelijk komen Mattéo Guendouzi (Marseille) en Adrien Rabiot (Juventus) op het middenveld in de ploeg in plaats van Kanté en Matuidi. De andere zeven namen die de Belgen nog zullen kennen van in 2018: Lloris, Pavard, Varane, Hernandez, Pogba, Griezmann en Mbappé.