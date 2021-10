Opnieuw verhoging van uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes verwacht in januari door overschrijding spilindex

Door de aanhoudend hoge inflatie zal de spilindex niet in juni 2022 maar al in januari opnieuw overschreden worden. Daardoor zouden de sociale uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel met 2 procent verhoogd worden. Dat voorspelt het Planbureau dinsdag.

Als de prognose uitkomt, wordt het de tweede indexering van de uitkeringen en de ambtenarenweddes in een half jaar. Want in augustus werd de spilindex ook al overschreden. De maand na zo’n overschrijding worden de sociale uitkeringen en de pensioenen met 2 procent verhoogd om ze aan te passen aan de gestegen levensduurte, nog een maand later volgen de weddes van het overheidspersoneel.

Later in 2022 zou er geen nieuwe spilindexoverschrijding meer zijn, zegt het Planbureau nog.

De spilindex is gekoppeld aan de inflatie. Die is al maandenlang erg hoog, vooral onder impuls van de hoge energieprijzen. In september bedroeg de inflatie in België 2,73 procent, het hoogste niveau sinds februari 2017.

Het Planbureau verwacht dat de inflatie dit jaar zal uitkomen op 2,1 procent en in 2022 op 2,8 procent. Een maand geleden stelde het nog respectievelijk 1,9 en 2,1 procent voorop.