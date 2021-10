Afghanistan levert opnieuw paspoorten af nadat Taliban aan de macht kwam

Met een paspoort kunnen Afghanen opnieuw het land verlaten. Heel wat Afghanen willen niet leven onder het strikte talibanregime en zoeken manieren om het land te ontvluchten. De eerste 25.000 paspoorten liggen klaar om afgeleverd te worden, zo geeft de nieuwe directeur van het paspoortenbureau mee tijdens een persconferentie.

Een woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Qari Saeed Khosty verklaarde tijdens diezelfde persconferentie dat alle medewerkers van het bureau zijn opgeroepen om te komen werken en de opdracht kregen vragen over paspoorten en biometrische gegevens van vrouwen te beantwoorden. Tot vandaag mochten meisjes ouder dan het zesde leerjaar niet terug naar school gaan, en heel wat vrouwen mochten het werk nog niet hervatten.

Duizenden Aghanen trachten het land te verlaten sinds de taliban aan de macht kwamen. Door een gebrek aan reisdocumenten en het schrappen van internationale vluchten zitten velen van hen vast.

Intussen raakte bekend dat een grenspost met Pakistan, in Chaman, werd gesloten langs Afghaanse zijde, zonder voorafgaande verwittiging. Maandag werden plots betonnen blokken geplaatst, waardoor het onmogelijk is via die weg het land te verlaten. Honderden Afghanen zitten er geblokkeerd. Ook de handel via die route werd opgeschort terwijl er zondag nog 1.200 vrachtwagens met voedingsmiddelen de grens overstaken. Zowat de helft van de 2,5 miljard dollar aan Pakistaanse export gebeurt via de grensovergang in Chaman.

Torkham, de tweede grootste grensovergang, die Peshawar met Nangarhar verbindt, is wel nog open.