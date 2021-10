Gerechtsdeurwaarders en OCMW’s gaan in hele land gegevens uitwisselen

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) heeft een communicatieplatform klaar om in het hele land gegevens uit te wisselen met OCMW’s. Door proactief en structureel informatie te delen over problematische schuldensituaties van OCMW-cliënten kan er sneller worden ingegrepen en worden oplopende schuldenbergen en extra kosten vermeden. Er bestond al een soortgelijk platform in Antwerpen.

Het idee achter het Antwerpse concept is dat veel mensen in armoede het overzicht van hun financiële situatie verliezen en zo in een schuldenspiraal terechtkomen. Ze kunnen hun schuldhulpverlener (van het OCMW) onvoldoende informeren, waardoor ze niet de juiste begeleiding krijgen en de gerechtsdeurwaarders op hun beurt te laat worden ingelicht over de werkelijke situatie. De stad Antwerpen sloot daarom een samenwerking af met gerechtsdeurwaarderskantoor Modero om vroegtijdig en automatisch informatie uit te wisselen via een gemeenschappelijk platform.

Het communicatieplatform laat een maatschappelijk werker van het OCMW toe om - als zijn cliënt toestemt om zijn gegevens te delen - aan de gerechtsdeurwaarders te laten weten dat de betrokkene zijn schulden wil aflossen. De gerechtsdeurwaarders communiceren op hun beurt over de bij hen gekende openstaande bedragen. Zo komt de totale schuld in beeld en kan er tot een globale oplossing op maat worden gekomen, zoals schuldbemiddeling, budgetbeheer of een collectieve schuldenregeling.

“De schuldopbouw stopt, de schuldenlast bevriest en oplopende kosten worden vermeden dankzij een integraal afbetalingsplan”, zegt Antwerps schepen voor Armoedebestrijding Tom Meeuws (Vooruit). Na het eerste gerechtsdeurwaarderskantoor in de stad Antwerpen volgden alle gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement. De NKGB ziet nu brood in een nationaal platform. “Enerzijds leidt het tot een vlottere informatie-uitwisseling”, zegt Yves Eyskens van de NKGB. “Anderzijds laat het gerechtsdeurwaarders toe om, samen met de OCMW’s, actief te investeren in de remediëring van schulden waarmee elke rechtzoekende op een dag geconfronteerd kan worden, en dit zonder dat er extra kosten bovenop de schuld komen.”