Toby Alderweireld liep onlangs corona op: “Het is goed dat ik gevaccineerd ben”

Toby Alderweireld heeft onlangs corona opgelopen. Dat heeft de verdediger van de Rode Duivels dinsdag verteld op een persconferentie in de aanloop naar België - Frankrijk in de halve finale van de Nations League (donderdag). “Ik ben ondertussen goed hersteld en helemaal fit om aan deze nieuwe campagne te beginnen.”

Alderweireld voetbalt sinds dit seizoen bij Al-Duhail in Qatar. “Ik weet niet hoe ik corona heb opgelopen. Het is als burger al niet gemakkelijk, maar als topsporter is het dubbel zo lastig omdat je veel conditie verliest. Daarom ben ik snel naar België gereisd om fysiek klaar te zijn voor deze periode. Het is goed dat ik gevaccineerd ben, anders had ik misschien meer last gehad en langer moeten herstellen.”

Lees hier alles wat Alderweireld tijdens zijn persconferentie vertelde.