Bayern mag bij volgende thuiswedstrijd weer voor volle Allianz Arena voetballen

Het zal voor de Duitse topclub de eerste keer zijn, sinds het begin van de coronapandemie, dat de Allianz Arena op volle capaciteit kan draaien. Dat is mogelijk geworden als gevolg van een wijziging in de lokale regels. “Maar de toelating van toeschouwers blijft nog steeds afhankelijk van de pandemie”, zei de club in een verklaring.

Bayern mag, net als andere sportclubs in München, voortaan fans in het stadion toelaten die tegen het coronavirus zijn gevaccineerd of van besmetting zijn hersteld, of als ze een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Deze toegangscriteria betekenen dat andere beperkingen zoals de mondmaskerplicht, capaciteitsbeperkingen, sociale afstand en het alcoholverbod niet van toepassing zijn.

Voorheen kon Bayern slechts zo’n 25.000 fans toelaten tot zijn thuiswedstrijden.