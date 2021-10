Paul Lembrechts, wiens naam in de Pandora Papers opduikt, zet de punten op de i. — © BELGA

In de Pandora Papers duikt ook de naam op van Paul Lembrechts (64). De gewezen VRT-baas bezit al elf jaar aandelen van een postbusvennootschap op de Britse Maagdeneilanden, aldus de onderzoeksjournalisten. “Een vriendendienst die nu in een totaal verkeerd daglicht is komen te staan”, zegt Lembrechts.