Cercle Brugge neemt afscheid van T2 Thomas Buffel

De veertigjarige Buffel was sinds begin februari in dienst als assistent. Als speler doorliep hij de jeugdopleiding van Cercle en was hij er in het seizoen 2008-2009 actief in het eerste elftal.

De club gaf aan de technische staf rond hoofdcoach Yves Vanderhaeghe wel te versterken. Met Miron Muslic, een 39-jarige Oostenrijker, komt er een vervanger voor de deze zomer vertrokken Radhi Jaïdi als assistent-coach. Muslic ondertekende een contract tot het einde van het seizoen.

Ook Jimmy De Wulf versterkt het team rond Vanderhaeghe. De Wulf was sinds vorig jaar voltijds beloftencoach bij groen-zwart. De ex-speler was al sinds 2014 in diverse functies actief voor de club.

Cercle Brugge sukkelt al enkele weken met een vormdip. De Bruggelingen verloren zes van hun zeven laatste competitiewedstrijden en zakten zo naar de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League met acht punten na tien duels.