Ze ging joggen als zo vaak, maar kwam niet meer thuis: arts vermoord en in rivier gedumpt door toevallige passant

Xavier Van Dam is dinsdag voor het hof van assisen in Namen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De Waalse dertiger had op 1 november 2018 de joggende Wivinne Marion, een 42-jarige arts, op gruwelijke wijze om het leven gebracht toen de twee elkaar toevallig kruisten. De vrouw werd geslagen en gewurgd en vervolgens in de koffer van een auto gegooid die de dader in de Samber duwde. Het hof had het over “uitzonderlijk ernstige” feiten.