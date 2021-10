Bescheiden boetes voor Standard en RSC Anderlecht na gebruik van pyrotechnisch materiaal door supporters

Standard werd door het Bondsparket vervolgd voor wangedrag van zijn fans in de derby op het veld van Seraing medio september (0-1). Vlak voor de aftrap, maar ook meteen na het affluiten, staken supporters van de Rouches vuurpijlen af. Vooral na de derby zorgde dat voor heel wat rookontwikkeling, maar het wedstrijdverloop werd er niet door beïnvloed.

De boete voor RSC Anderlecht is het gevolg van pyrogebruik tijdens de competitiewedstrijd van 12 september in het Lotto Park tegen KV Mechelen (7-2). De Brusselse fans staken vuurpijlen af en hulden het stadion in een rookwolk. Door de beperkte zichtbaarheid, moest de aftrap met anderhalve minuut uitgesteld worden.

“Het gebruik van pyrotechnisch materiaal heeft geen plaats op een voetbalveld, omdat het een normaal wedstrijdverloop kan verstoren en bovendien de fysieke integriteit van andere supporers, spelers, scheidsrechters en andere leden van de voetbalfamilie in het gedrang kan brengen”, beoordeelt het Disciplinair Comité de feiten.