Spectaculaire stratocumuluswolken trekken over het land: “Een dekentje van wolken”

Door het herfstweer was de hemel dinsdag op veel plaatsen in België erg spectaculair om naar te kijken. Volgens meteoroloog Samuel Helsen trokken stratocumuluswolken over het land, die zich hadden gevormd aan de voorzijde van een occlusie, een samenvloeiing van een kou- en warmtefront. De leverde prachtige beelden op, die lustig werden gedeeld op sociale media.