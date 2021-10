Man (33) in levensgevaar na steekpartij vlakbij school in Oostende

In de Dokter Verhaeghestraat in Oostende is dinsdagmiddag een 33-jarige man neergestoken. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na de steekpartij zijn twee personen opgepakt.

Een stevig bloedspoor vanop het trottoir over het zebrapad. Het toont de ernst van wat er om 16.30 uur in de Dokter Verhaeghestraat in Oostende gebeurde. Een 33-jarige man uit Oostende werd er neergestoken. De hulpdiensten brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis over. Daar werd hij volgens de politie ’s avonds nog geopereerd. Zijn toestand was kritiek. (Lees verder onder de foto, n.v.d.r.)

Een bloedspoor liep over het voet- en zebrapad. — © tlg, jro

Volgens buurtbewoners kregen drie mensen het dinsdagmiddag met elkaar aan de stok. Mogelijk gaat het om personen uit het drugsmilieu. Eén van hen, het 33-jarige slachtoffer, werd uiteindelijk ter hoogte van de basisschool Hendrik Conscience neergestoken. De politie kon even later twee personen oppakken. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de verdachten van de steekpartij. Al wil men dat niet met zoveel woorden zeggen. “Er zijn twee mensen in het kader van de feiten opgepakt”, zegt commissaris Kris Allary van de Oostendse politie. “Maar of zij ook als verdachten naar voor zullen komen zal het onderzoek moeten uitwijzen.” (Lees verder onder de foto, n.v.d.r.)

© tlg, jro

Dat onderzoek ging meteen van start. Heel wat politiemensen kwamen ter plaatse en de straat werd voor het verkeer afgesloten. De politie stelde een perimeter in rond de plaats van de feiten en het aanzienlijke bloedspoor. Het labo van de federale politie werd ter plaatse gevraagd om een sporenonderzoek uit te voeren.

Ondertussen gingen andere agenten bij buurtbewoners langs in het kader van een buurtonderzoek. De betrokkenen zouden dan ook niet ver van de plaats delict wonen. Een tiental politiemensen hield zich dan ook op bij een rijwoning even verderop. Het is voorlopig echter niet duidelijk of het slachtoffer of één van de daders daar wonen. (Lees verder onder de foto, n.v.d.r.)

© tlg, jro

Ook het Brugse parket werd op de hoogte gebracht. Maar ook voor hen is het te vroeg om uitgebreid over de feiten te communiceren. “Wij kunnen meegeven dat het slachtoffer in kritieke toestand verkeert. Maar voor het overige is het onderzoek nog volop bezig.”