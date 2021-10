Staatsveiligheid linkt voorzitter Moslimexecutieve aan “extremisme in Limburg”

De moskee in Heusden-Zolder speelt een “belangrijke rol” bij het verspreiden van extremistische ideeën in Limburg. Die moskee wordt geleid door Mehmet Üstün, de voorzitter van de Moslimexecutieve. Dat staat in een rapport van de Staatsveiligheid dat de redactie van het duidingsprogramma “Pano” (Eén) in handen kreeg. Dat meldt VRT NWS dinsdagavond.