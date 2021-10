Jongeman die Ismaël doodstak, takelde eerder al Kyra toe: “Hij schopte me op mijn hoofd tot ik bewusteloos was”

Amir Z. (18) die vorige week Ismaël Salaoui doodstak in het centrum van Hemiksem zou vorig jaar ook al een meisje bewusteloos geslagen hebben in Schelle. Kyra Roels (nu 17) stond op de bus te wachten en had woorden met andere meisjes. “Toen kwam die kerel tussen. Hij schopte me op het hoofd tot het licht uitging. Ik heb hem aangegeven en aan de politie verteld dat hij altijd messen op zak heeft. Maar met mijn klacht is niets gebeurd, zo verneem ik nu”