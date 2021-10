Zus van spoorloze Brian Laundrie: “Als ik wist waar hij was, zou ik hem aangeven”

De verdwijning Brian Laundrie (23), de verloofde van de vermoorde Gabby Petito (22), houdt de wereld al enkele weken in de ban. Haar lichaam werd al teruggevonden, maar van hem ontbreekt elk spoor. Zijn zus heeft nu aangegeven dat ze hem zou aangeven als ze wist waar hij was.

Waar hij is, dat weet ze naar eigen zeggen niet. Maar als ze dat wel wist, dan zou ze hem aangeven. Dat vertelde Cassie Laundrie, zus van Brian, tijdens een interview met Good Morning America. Zelf zegt ze niets te maken te hebben met de verdwijning van haar broer, maar ze is niet zo zeker of haar ouders even onschuldig zijn. “Ik weet niet of ze betrokken zijn”, zei ze. “Ik denk dat als dat het geval is, ze schoon schip moeten maken.”

Brian Laundrie verdween half september nadat hij alleen was teruggekomen van zijn roadtrip met Gabby Petito. De twee vertrokken begin juli op reis in hun omgebouwde busje. Het leek allemaal idyllisch op hun sociale media, maar niets was minder waar. De twee hadden vaker ruzie en het feit dat Laundrie alleen terug thuis kwam, riep heel wat vragen op. Maar Laundrie hield de lippen stijf op elkaar en wou niet meewerken met het onderzoek. Half september verdween hij zelf. Ondertussen werd met man en macht gezocht naar Petito. Haar lichaam werd op zondag 19 september levenloos teruggevonden. Van Laundrie ontbreekt nog elk spoor.

LEES OOK. Tropisch klimaat in Florida bemoeilijkt zoektocht naar Brian Laundrie (23): “In minder dan een week kan lichaam skelet worden”

De zus van de man kreeg ondertussen zelf ook al heel wat kritiek. Eerder had zijn aangedrongen op het feit dat ze haar broer niet meer zou gezien hebben, maar later raakte bekend dat ze hem twee keer had gezien in de periode tussen zijn roadtrip met Petito en zijn verdwijning. “We gingen gewoon enkele uren langs, aten rond een kampvuur en zijn toen vertrokken. Er was niks speciaal aan”, zei ze.”Er was geen groot gevoel van afscheid. Er was niks. Ik ben gefrustreerd dat ik, achteraf gezien, niks gemerkt heb.”

(sgg)