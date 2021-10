Roberto Mancini voor halve finale tegen Spanje: “Vroeg of laat zullen we eens verliezen”

Europees kampioen Italië treft woensdagavond (20u45) in Milaan in de halve finale van de Nations League Spanje. Bondscoach Roberto Mancini benadrukte woensdag dat de ongeslagen reeks van de Italianen, die nu al 37 wedstrijden duurt, niet ten eeuwigen tijde zal blijven duren.

“We zitten aan 37 en het zou ons plezier doen om nog even door te gaan, maar dat zal van onszelf afhangen”, zegt Mancini. “Luis Enrique (de Spaanse bondscoach, red.) heeft gelijk als hij zegt dat we vroeg of laat wel eens zullen verliezen. Dat is wiskunde. We zouden liefst doorgaan tot en met het WK in december 2022, maar dat wordt niet simpel. Op dit moment willen we vooral de finale van de Nations League halen. We willen ook de jongeren vooruitgang laten maken. We hebben nog veertien maanden tot het WK en die jongeren hebben wedstrijden op dit niveau nodig.”

Mancini blikte woensdag ook nog even terug op de halve finale van het EK tegen Spanje, die Italië won na strafschoppen. “We hebben afgezien toen”, klonk het. “Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het EK toen en ze hebben ons op balbezit in moeilijkheden gebracht. We moeten bepaalde situaties beter aanpakken en sneller zijn.”

Woensdagavond kan de Italiaanse bondscoach niet over al zijn troeven beschikken. “De twee spitsen vanop het EK (Immobile en Belotti, red.) ontbreken geblesseerd”, zegt hij. “Keane is een optie, net als Raspadori. Er zijn ook andere opties. We zullen zien wie de beste is. Insigne en Bernardeschi hebben ook al in die rol gespeeld”, besluit Mancini.