Koppel dat verdacht wordt van vergiftiging (schoon)moeder houdt onschuld vol: “Zij wilde zelfmoord plegen”

Het koppel uit Berlare dat onder aanhoudingsbevel werd geplaatst omdat ze hebben geprobeerd de moeder van de man om het leven te brengen, blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer dinsdag beslist. Maar hun advocaten gaan in beroep. “Het was geen vergiftiging. De argumentatie die wij ontwikkeld hebben, is dat de moeder zelfmoord heeft willen plegen. Mijn cliënte is onschuldig”, zegt Jeroen D’Hondt, advocaat van Evy D.S.

De feiten speelden zich af op 10 en 21 september. Op 10 september was het koppel op bezoek bij de moeder in Affligem en na hun vertrek werd de vrouw onwel. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar artsen een stent plaatsten. Terwijl de vrouw nog van die operatie bekwam, eiste het koppel dat ze meteen naar huis zou kunnen. Het ziekenhuis aanvaardde dat, op voorwaarde dat er documenten ondertekend werden dat dit op eigen risico was.

Op 21 september ging het koppel opnieuw op bezoek bij de (schoon)moeder en opnieuw werd de vrouw onwel na hun vertrek. Ditmaal werd ze op de openbare weg getroffen door een hartstilstand. De vrouw kon ternauwernood gereanimeerd worden en in haar bloed troffen de artsen een vreemde, hartslagvertragende medicatie aan. Die was helemaal niet bedoeld voor haar maar bleek afkomstig van haar schoondochter. Die had jarenlang dergelijke medicatie moeten nemen voor hartproblemen, die recent waren opgelost door een pacemaker.

Speurders vermoeden dat het koppel de medicatie heeft toegediend aan de schoonmoeder terwijl ze bij haar op bezoek waren.

“Onze cliënten ontkennen dat ten stelligste”, verklaarden meesters Anthony Mallego en Jeroen D’Hondt dinsdag aan de raadkamer. “Zij vermoeden dat het om een wanhoopsdaad van de moeder ging. We hebben de raadkamer heel wat elementen aangereikt die nog verder moeten onderzocht worden.” De moeder had eerder in onze krant stellig ontkend dat ze zelfmoord had willen plegen. “Zeker niet”, zei ze daarover.

Jeroen D’Hondt, advocaat van het koppel, is bovendien niet te spreken over de uitlatingen van het slachtoffer. “Ze heeft zomaar open en bloot mijn cliënte beschuldigd en gesteld dat zij achter de feiten zit en niet de zoon. Dat is uiterst opmerkelijk, laat ik het zo stellen. Het doet ons de wenkbrauwen fronsen”.

De zaak komt binnen twee weken voor de Kamer van inbeschuldigingstelling.(cds)