Veel hinder op Antwerpse Ring door brandende auto: Verkeerscentrum roept op om omgeving te vermijden

Door een autobrand in Berchem staat er dinsdagavond een lange file op de Antwerpse Ring in de richting van Nederland.

Een auto vatte dinsdagavond vuur op de Ring in de richting van Nederland ter hoogte van Berchem. De brand was snel geblust maar de interventie zorgt voor heel wat verkeershinder op de Ring omdat een tijdlang drie rijstroken afgesloten waren.

Het is aanschuiven op de E17, de E19 en de A12 in de richting van Antwerpen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan de omgeving te vermijden, verkeer op de lange afstand rijdt beter om via Brussel.

© bfm

(sare)