Noorwegen geeft Pfizer-vaccin aan wie Johnson & Johnson kreeg, binnenkort ook bij ons? “Het is in ieder geval niet dringend”

De Noorse regering heeft beslist alle mensen die ingeënt zijn met het coronavaccin van Johnson & Johnson een tweede dosis te geven met het Pfizer-vaccin. De reden daarvoor is dat het vaccin minder bescherming blijkt te bieden tegen besmetting. Bij ons is het nog niet zover, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Het is ook niet dringend. Maar dit is zeker iets dat de Hoge Gezondheidsraad zal bekijken.”