Historische staking dreigt Hollywood plat te leggen: “Het is keihard werken, soms op gevaar van eigen leven”

Acteurs en regisseurs hebben het grote lot gewonnen in Hollywood, maar al wie achter de camera staat, moet vaak krabben om rond te komen. Lange werkdagen, weinig rust: voor hen is het vaste prik. Een van de machtigste vakbonden van Hollywood dient daarom een stakingsaanzegging in. Heel wat film- en televisieproducties voor Netflix, Apple en Disney+ dreigen zo platgelegd te worden. “Je kan gerust spreken over uitbuiting”, zegt Vlaming in Hollywood Michaël R. Roskam.