Geviseerde clubs reageren: “Valse contracten met Veljkovic? Nooit!”

Gent-manager Michel Louwagie reageert fel. “Nooit! Nooit heb ik met Veljkovic met valse contracten gewerkt. Ik heb overigens maar één transfer met hem gedaan: Zukanovic eind 2012 van Kortrijk naar Gent en in 2014 verkocht aan Chievo in Italië. Alles is daar correct verlopen. Dat is het enige contract dat ze we hadden, want de man lag me niet.”

“Wij zijn niet op de hoogte van die lijst of de oorsprong ervan”, zegt Anderlecht-woordvoerder Mathias Declercq. “Dat is logisch, aangezien het gerecht het onderzoek nog aan het afronden is. Hoe dan ook heeft het huidige management helemaal niets te maken met de beschuldigingen.”

Club Brugge verwijst naar zijn reactie na het uitbreken van operatie Propere Handen in oktober 2018. “Club Brugge benadrukt op geen enkele manier en met niemand mee te werken om welke financiële of fiscale constructie dan ook op te zetten”, klonk het toen. “We organiseerden op eigen initiatief een specifieke doorlichting door bedrijfsrevisor BDO. Die controle bevestigde dat er omtrent die transacties geen onregelmatigheden in de boekhouding van Club Brugge konden worden vastgesteld. Club Brugge blijft vragende partij om mee te werken om volledige duidelijkheid te geven aangaande het onderzoek.”

Waasland-Beveren en KV Kortrijk willen niet reageren. Bij Lokeren is Roger Lambrecht onbereikbaar door gezondheidsproblemen. Ook bij Standard Luik geven ze geen commentaar. STVV-voorzitter David Meekers laat weten dat ze “niet op de hoogte zijn en de zaak met een gerust gemoed afwachten”. Bij OH Leuven wachten ze af, klinkt het. “Wij wachten met reageren tot het gerecht communiceert. Op dit moment hebben we er geen zicht op waar het over gaat.” (thst, vva, lvdw, mah, jve, phu)