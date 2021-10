Het “win-win-win-systeem” van Dejan Veljkovic: hoe 12 clubs jarenlang voor miljoenen de boel oplichtten

Liefst twaalf eersteklasseclubs werkten volgens de speurders achter Operatie Zero mee aan het “systeem-Veljkovic”. Doel: de fiscus misleiden en zichzelf verrijken. Het grootschalige onderzoek zou bijna 31,5 miljoen euro blootleggen aan vermeende valse contracten en facturen, waarvan al ruim 19 miljoen euro uitbetaald was. Fiscale fraude – vermomd als “buitenlandse scoutingsopdrachten” – leek destijds meer regel dan uitzondering in het Belgisch voetbal.