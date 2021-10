Geen strafvermindering voor Chakvetadze ondanks pleidooi van AA Gent

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag twee speeldagen schorsing en 2.000 euro boete opgelegd aan middenvelder Giorgi Chakvetadze na zijn rode kaart tegen Antwerp. AA Gent had nochtans op een lichtere sanctie gerekend.

Net voorbij het halfuur op de Bosuil trapte Chakvetadze met de studs op de hiel van Pieter Gerkens. De Georgiër leek zelf ook verrast, maar scheidsrechter Boucaut toonde na het bekijken van de VAR-beelden geen genade: rood voor Chakvetadze. Een beslissing die AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck allerminst wist te appreciëren.

De Buffalo’s rekenden dan ook op een milde strafvordering, maar het Bondsparket stelde twee speeldagen schorsing voor. AA Gent ging niet akkoord, omdat Chakvetadze de fout niet met opzet en bovendien aan matige intensiteit beging. De Buffalo’s zagen in tegenstelling tot het Bondsparket wel een verband tussen de schijnbeweging en de overtreding.

Chakvetadze werd bovendien nog nooit eerder rechtstreeks uitgesloten, aldus AA Gent, dat pleitte voor een volledig voorwaardelijke schorsing. Het Disciplinair Comité ging daar niet op in. “Hoewel Chakvetadze niet de intentie had om zijn tegenstrever te raken, werd diens fysieke integriteit door deze onmiskenbaar in gevaar gebracht”, klinkt het.

AA Gent gaat in beroep tegen de sanctie.