Geen sporen van geweld of wanhoopsdaad na overlijden van koppel en baby. Was het dan toch de hond?

Het overlijden van een gezin en hun hond in het Amerikaanse Yosemite blijft anderhalve maand na de feiten een compleet mysterie. Steeds meer pistes worden uitgesloten door de speurders, en de kans lijkt dan ook steeds groter te worden dat het de hond was die ongewild zijn baasjes om het leven heeft gebracht.

Wat is er gebeurd met John Gerrish (45), zijn vrouw Ellen Chung (31), hun éénjarige dochtertje Miju en hun hond Oski? Op die vraag zoeken Amerikaanse speurders al anderhalve maand een antwoord. Het was het kindermeisje van het gezin dat op 17 augustus merkte dat het gezin nergens te bekennen was toen ze ’s ochtends bij hen aankwam. Ze waren nooit teruggekomen van de trektocht waar ze een dag eerder aan begonnen waren, en dus werd de politie snel op de hoogte gebracht.

De wagen van het gezin werd enkele uren later gevonden aan de ingang van Hites Cove Trail, in Californië, en na een zoektocht van negen uur deden de agenten een lugubere vaststelling: ze waren alle vier dood. Op meer dan twee kilometer van hun wagen in de buurt van Devil’s Gulch, ‘het ravijn van de duivel’. Gerrish zat op de grond bij zijn baby en hond, het lichaam van Chung werd iets hoger aangetroffen.

Algen

Anderhalve maand later is nog steeds niet duidelijk wat hen overkomen is. De speurders kunnen wel al enkele mogelijke doodsoorzaken uitsluiten. Sporen van geweld waren er niet. Er is geen sprake van moord met een wapen, en ook dood door een bliksemschicht, CO-vergiftiging, blootstelling aan cyanide, illegale drugs, alcohol of zelfmoord. Ook onderkoeling werd uitgesloten, net als een slangenbeet. Dat maakte de lokale politie eerder deze week bekend.

“Maar wat de doodsoorzaak wel was, weten we nog altijd niet”, staat te lezen in een persbericht van de politie. “Alle andere mogelijke doodsoorzaken blijven mogelijk. We wachten nog op de resultaten van meerdere onderzoeken.” Ook de gsm’s van de gezinsleden worden nog onderzocht om te bekijken of daar nuttige informatie van gehaald kan worden.

Hond

Een van de interessante mogelijkheden die van in het begin als mogelijk aanzien wordt en nog niet uitgesloten kon worden door de politie, is dat het hond Oski was die ongewild zijn familie de dood heeft ingejaagd door een rivier in te lopen en hen zo in contact bracht met giftige blauwalgen. Zeker is dat Gerrish en Chung niet van dat water gedronken hebben, maar het kan dat de hond die algen in zijn vacht meedroeg en die verspreid heeft naar hen door zich droog te schudden. Op die manier zouden ze een voldoende grote hoeveelheid van het gif op zich gekregen kunnen hebben om ziek te worden en te overlijden. Al is het wachten op de onderzoekresultaten voor meer duidelijkheid. “We hopen voor alle nabestaanden dat we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen”, klonk het nog bij de politie.