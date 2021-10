Rode Duivels reizen met zorgen naar Nations League: Jason Denayer licht onzeker, Arthur Theate houdt zich klaar

De Rode Duivels stappen vandaag op het vliegtuig naar Italië voor de eindfase van de Nations League. Morgen betwisten ze in Turijn de halve finale tegen Frankrijk. Onze defensie blijft wel een probleemsector. Er werden maar vier centrale verdedigers opgeroepen, maar nu is Jason Denayer lichtgeblesseerd. Bologna-verdediger Arthur Theate (21) houdt zich klaar om in te springen.

In het Juventus-stadion in Turijn willen de Rode Duivels tegen Frankrijk revanche nemen voor de verloren halve finale op het WK 2018. De Belgen hielden gisteren nog een laatste training op Belgische bodem en beseffen dat ze straks superspitsen als Mbappé, Benzema en Griezmann moeten afstoppen. Alleen zijn er in de defensie opnieuw enkele vraagtekens. Thomas Vermaelen, sterkhouder op het jongste EK, is er door allerlei coronaregels in Japan niet bij. Daarnaast riep bondscoach Roberto Martinez met Alderweireld, Vertonghen, Boyata en Denayer maar vier centrale verdedigers op voor deze halve finale en eventuele finale.

Best opvallend, want Alderweireld liep onlangs corona op bij zijn Qatarese club Al-Duhail en moest zijn conditie na zijn quarantaine weer opvijzelen. Gisteren bleef ook Jason Denayer weg van het oefenveld. De langharige verdediger is bij Lyon tegenwoordig invaller en had eind september nog last van een spierblessure. Denayer deed zondag wel 20 minuten mee tegen Saint-Etienne, maar voelde een kleine reactie en trainde binnen. Vooralsnog niets zorgwekkend – zeker omdat het defensieve basistrio normaal gezien uit Alderweireld, Boyata en Vertonghen zal bestaan – maar het wordt toch krap in de defensie.

Daarom liet Martinez gisteren belofte Arthur Theate meetrainen. De linkspoot verhuisde afgelopen zomer van KV Oostende naar Bologna en maakte daar afgelopen weekend indruk met een goal en assist bij zijn allereerste basisplaats. Theate houdt zich alvast klaar om in te springen, want de UEFA laat toe om geblesseerde spelers te wisselen tijdens het toernooi. Oké, Dendoncker kan achteraan ook depanneren, maar Theate is toch meer een pure verdediger. KVO duimt al mee, want als hun ex-speler bij de nationale ploeg debuteert, moet Bologna extra bonussen betalen die zijn prijs tot dik 6 miljoen zou opdrijven.

Arthur Theate houdt zich klaar om mee te reizen naar Turijn. — © BELGA

Ook Thorgan traint niet

Terwijl België geen verdedigers op overschot heeft, zit het wel dik in de keepers. In principe nemen de Duivels met Courtois, Mignolet, Casteels en Sels zelfs vier doelmannen mee naar Italië. Nochtans trainde Casteels gisteren uit voorzorg niet en staat Sels officieel niet op de 23-koppige squad list van de UEFA, maar ze hebben alle vier een vliegtuigticket.

De laatste die in Tubeke ontbrak op training, was Thorgan Hazard. Ook hij wilde geen risico’s nemen, maar raakt normaal gezien wel opgelapt. Op de flanken zijn er sowieso meer opties. Dus zijn tegen Frankrijk weer alle ogen gericht op de achterhoede, waar het nijpt. “We hebben vooral goesting om die sterren een moeilijke avond te bezorgen”, grijnsde Alderweireld.