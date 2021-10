De multimiljonair die zich niet uit zijn vakantiepark laat verjagen: “Schimmel verpest je vakantie toch niet?”

Twee vakantieparken op het grondgebied van Lommel liggen er volgens de stad onacceptabel bij. En dus wil ze de samenwerking stopzetten met de uitbater, de flamboyante multimiljonair Peter Gillis. Eerder kreeg hij ook al in Nederland kritiek op de staat van zijn parken. Maar hij laat zich niet zomaar wegjagen. “Massa is kassa”, is zijn motto, en de titel van zijn realityshow. “We zijn geen vijfsterrenhotel. Natuurlijk gaan er dingen verkeerd.”