Het beste restaurant ter wereld komt uit Kopenhagen… en het tweede ook: wat is het geheim van de Denen?

Noma is door ‘50 Best’ opnieuw verkozen tot het beste restaurant ter wereld. Voor de vijfde keer al. Maar nog straffer nieuws: de nummer twee, Geranium, komt zowaar ook uit Kopenhagen. Wat zit daar in het water om zo maar even de rest van de wereld op culinair vlak af te troeven? “Er is al even iets speciaals aan de gang in Kopenhagen”, houdt beste chef ter wereld René Redzepi het mysterieus wanneer gevraagd wordt wat de stad zo straf maakt.