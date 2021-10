Al Capone doet aanbod dat je niet kan weigeren: spullen van wereldberoemde maffiabaas onder de hamer

De beruchte maffiabaas Al Capone houdt een uitverkoop. Op een veiling staan welgeteld 174 van zijn bezittingen te koop. Wat volgens zijn kleindochters een “zachtere kant” aan het licht zal brengen van de man die in 1929 Staatsvijand Nummer 1 werd genoemd en gelinkt wordt aan 200 moorden.

Zijn met diamanten en zijn initialen versierde zakhorloge, enkele familiefoto’s en zelfs zijn bed gaan onder de hamer bij Witherell’s. “Een eeuw notoir”, dat is vrij vertaald de titel van de veiling. Pronkstuk van de veiling: zijn persoonlijke .45 Colt-pistool, met een startprijs van 50.000 dollar. Hij droeg het altijd bij zich en gebruikte het meermaals om zichzelf te verdedigen.

Zijn kleindochters verkopen de bezittingen uit schrik voor de bosbranden in het noorden van Californië: als we ooit moeten vluchten, kunnen we misschien niet alles meenemen, is de redenering. “We hebben de laatste twee zomers geleefd met onze koffers naast de deur”, zegt Diane Capone aan The New York Times.

© AFP

