Dag op dag drie maanden na de halve finale op het EK staan Italië en Spanje vanavond opnieuw tegenover elkaar. Hoe verging het La Squadra Azzurra sinds hun Europese titel? En liggen ze in Italië wel wakker van de Nations League? “Pak die beker en dan kunnen we Duitsland volgend jaar bijbenen als de meest succesvolle Europese nationale ploeg ooit”, klinkt het in Italiaanse media.