Einde is na 14 jaar eindelijk in zicht: vandaag mogelijk groen licht voor nieuw stadion Club Brugge (maar nog geen hoerastemming)

“De omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge is een kwestie van uren, of het komt er ten laatste woensdag”, klonk het dinsdag in Brugge. Schepen voor Ruimtelijke Ordening en Sport Franky Demon (CD&V) bevestigde dat enkel de handtekeningen nog moeten gezet worden. “Ergens is het logisch dat die vergunning er komt, want het advies van zowel ons als de Vlaamse regering waren positief”, zegt Demon. Voor Club is dat na een cavalerietocht van bijna 15 jaar een gigantische stap richting een nieuwe voetbaltempel met 40.116 zitjes. Die komt er naast Jan Breydel, dat wordt afgebroken. Het nieuwe stadion zou minder licht -en geluidsoverlast veroorzaken, en ook voor het mobiliteitsvraagstuk is er een oplossing. Maar nu al juichen? Daarvoor is het te vroeg.

Raad van State

Demon zegt in één adem dat hij vreest voor een nieuwe procedure voor de Raad van State. Tegen het nieuwe stadion van Club Brugge werden ook 120 bezwaren ingediend, waaronder eentje van Cercle Brugge. “Ik ben niet naïef, er kunnen nog altijd procedures gestart worden tegen de Vlaamse bouwvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwisting”, zegt Demon. “Er kan dan nog gedurende 45 dagen beroep ingediend worden.” Groen-zwart heeft namelijk een oplossing nodig als Jan Breydel gesloopt wordt en zwaait met een akkoord tot 2023 om daar te spelen. Het dossier van de Blankenbergse Steenweg, waar het nieuwe stadion van Cercle zou komen, sleept aan. “Het is belangrijk dat we ook snel uitsluitsel hebben over het GRUP daar”, aldus Demon. “We hebben als stad immers altijd beloofd dat er zowel voor Cercle als voor Club een oplossing moest komen.”

Zowel Club Brugge als Cercle Brugge willen pas reageren wanneer Demir haar beslissing officieel maakt, want op haar kabinet klonk het dinsdag dat er absoluut nog geen beslissing is genomen. Toch lijkt het dossier van Club wel finaal de goede richting uit te gaan. Met unaniem positieve adviezen op verschillende niveaus én een Vlaamse vergunning lijkt er voor de Raad van State nog weinig mis te kunnen lopen. Of er effectief volgend jaar al gebouwd kan worden om dan in 2023 al te kunnen spelen in de nieuwe kuip, valt af te wachten.